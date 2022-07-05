Başkan Cebrail Top’tan çağrı!

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top, bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top Elazığlı vatandaşların Kurban Bayramı öncesi yerel esnaflardan alışveriş yaparak Elazığ ekonomisine katkıda bulunmaları konusunda çağrıda bulundu.

“ESNAFIMIZIN HAZIRLIKLARI TAM OLUP BAYRAM ALIŞVERİŞİ İÇİN VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYOR”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top yaptığı açıklamada, “Bayramlar yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sevincimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız en güzel zaman dilimleridir. Kırılan kalplerin tamir edildiği, dargınlıkların unutulduğu, milli ve dini duyguların pekiştiği, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı en özel günlerdir. Bayramın yaklaşmasıyla gerek kurban pazarlarında gerekse cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla bu zor günlerde esnaf ve sanatkârlarımızda da bir heyecan söz konusu olmuştur. Esnafımızın hazırlıkları tam olup bayram alışverişi için vatandaşlarımızı bekliyor” dedi.

“KURBAN BAYRAMI ALIŞVERİŞLERİMİZİ YEREL ESNAFIMIZDA YAPALIM”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 yıldır pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de zorlu bir süreçten geçti. Şehrimiz de buna ek olarak bir deprem süreci geçirdi. Çok şükür bu yıl Ramazan Bayramını sevdiklerimizin yanında geçirdiğimiz gibi Kurban Bayramını da ailemiz ve sevdiklerimizin yanında geçireceğiz. Pandemi sürecinde vatandaşlarımız nasıl bir zorlu süreç atlattıysa esnafımızın misliyle bu zorluğu atlattığı herkesin malumudur. Çoğu esnaflarımızın dükkânlarını dahi açamadığı uzun bir süreçti. Çok şükür bu süreç geride kalsa da halen hasarları devam etmektedir. Bu vesile ile yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alışverişlerimizi yerel esnafımızdan yapalım. Bu alışverişler sayesinde esnafımız da bayramını ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde geçirecektir. Asla unutmayalım ki esnafımız şehir ekonomisinin temelidir. Kurban bayramı alışverişlerimizi yerel esnafımızda yaparak ilimize yabancı olan ve işsizliği artırıp ekonomimize balta vuran yabancı sermayeli iş yerlerinden değil de, mahallemizin ışığı, dostumuz, akrabamız ve kendimizden biri olan esnafımızdan yapalım. Bu şekilde hem esnafımız kazansın hem Elazığ ekonomisi canlansın. Alışverişimizi yerel esnafımızdan yaparsak ne olur? Alışverişimizi yerel esnafımızdan yaptığımız takdirde inanın ki para şehrimizde kalır, şehrimizin refahı artar. Şehrimizin refahı artarsa huzur tesis edilir, işsizlik önlenir istihdam sağlanmış olur. Esnafımıza destek aynı zamanda halkımıza destektir” şeklinde konuştu.