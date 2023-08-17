Başkan Çadırcı, “OSB yolunu 60 milyonluk yatırım ile hak ettiği standarda yükselttik”

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoluna 60 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını belirten Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, “OSB yolunu hak ettiği standarda yükselterek yepyeni bir çehreye kavuşturmuş olduk. 30 yıllık sorunu girişimlerimizle böylelikle çözüme kavuşturarak hizmete sunduk” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoluna 60 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını belirten Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, “OSB yolunu hak ettiği standarda yükselterek yepyeni bir çehreye kavuşturmuş olduk. 30 yıllık sorunu girişimlerimizle böylelikle çözüme kavuşturarak hizmete sunduk” dedi.Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ni de kapsayan Yurtbaşı yolunda yenileme çalışmaları sona erdi. Yazıkonak Belde Belediyesi ve paydaş kurumlar tarafından yenilen yol, sürücülere konforlu bir ulaşım sağlamaya başladı. OSB yoluna 60 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını aktaran Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturduklarını ifade etti.Başkan Çadırcı, “İlimizin ekonomi lokomotifi vitrini ve ticaretin kalbi olan Yazıkonak OSB yoluna 60 milyon liralık yatırım kazandırıp hak ettiği standarda yükselterek yepyeni bir çehreye kavuşturduk. Yazıkonak OSB yolumuzun bünyesinde bulunan bir çok projeyi denk bütçe üstü birikimlerimizle bitirme aşamasına getirdik. 30 yıllık sorunu girişimlerimizle böylelikle çözüme kavuşturarak hizmete sunmuş olduk. Stratejik konumunda bulunan beldemizin bu bölgedeki trafiği de rahatlatmış olduk. Daha önce bu yolda gerek kaldırım gerek refüj gerek emniyet şeridi olmadığı için bir çok canımızı maalesef kaybettik. Böylelikle mal ve can kaybımızın önüne de geçmiş olduk, daha önceki yolumuz Elazığ OSB’mize yakışmayan kötü görünümlü bir yoldu. Bu geniş çaplı çalışmalarımızdan dolayı ilimize OSB’mize beldemize yakışan temsil eden bir yol haline geldi” diye konuştu.