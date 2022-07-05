Başkan Aygören yetkililere seslendi

Deva Partisi Merkez İlçe teşkilatı Aksaray Mahallesini ziyaret etti.

Deva Partisi Merkez İlçe Başkanı Ali Aygören ve teşkilat üyeleri Aksaray Mahallesinde esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Deva Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanı Ali Aygören ziyaret sonrasında yetkililere seslenerek Aksaray Mahalle sakinlerinin sorunlarına el uzatılması çağrısında bulundu.

Başkan Aygören; “esnafımızın ve mahalle sakinlerinin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledik. Bu gezi kapsamında esnaf ve mahalle sakinlerinin sorunlarına vakıf olduk. Aksaray mahalle sakinleri ve esnaf depremden sonra Aksaray Tokilerinin güney çevre yoluna taşınması nedeniyle mahallenin büyük bir göç verdiğini, mahallenin esnafının zor durumda kaldığını, iş yapamaz ve kepenk kapama noktasına geldiğini, mahallenin nüfus göçü vermesi nedeniyle demografik yapısının bozulduğunu, halen yıkılmayan konutların olduğunu, atıl vaziyette duran evler nedeniyle hırsızlık olaylarının artığını, yıkımı yapılan evlerin molozlarının halen kaldırılmadığını, ilimizde bulunan diğer mahallelerle kıyaslandığında Aksaray mahallesinin her manada hizmet alımında geri kaldığını, alt yapı yetersizliği nedeniyle evlere doğalgaz verilmediğini halbuki aynı istikamette bulunan mahallelerden Ataşehir ve Sürsürü mahallelerinin bu imkandan faydalandıklarını bu nedenlerle mahalle sakinlerinde ikinci plana atıldıkları düşüncesi oluşmuştur”.