Başkan Ayaz’dan Türk Amerikan inşaat sektörü iş birliği çalışması

Günümüz inşaat sektörünün son zamanlarda karşılaştığı sıkıntı ve çıkmazlardan sonra darboğaza girdiği dönemleri yaşarken ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Miraç Ayaz iş ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Ayaz'ın iş ziyareti odağında Amerika var.

SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ.

Başkan Miraç Ayaz ‘’Ev fiyatlarındaki artış sürüyor. Satılık daire fiyatları artıyor. Ücretli olarak çalışanlar ödemekte zorluk çekmeye başladı, hal böyle iken sektörde durma noktasına geldi. Özellikle 24 Ocak Elâzığ depremi sonrası daha zor günler yaşayan ilimizin inşaat sektörü temsilcilerinin bu zor bulunduğu durumdan çıkarıp az da olsa ferahlaması için çeşitli iş görüşmeleri yapıp sektörün önünü açmaya çalışıyoruz dedi.

DÜNYA TİCARETİNDE HAK ETTİĞİMİZ YERDE OLMALIYIZ.

ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Miraç Ayaz Türk İş adamlarının dünya ticaretinde hak ettiği yere gelmesi gerektiğini, bunun için birtakım çalışmaların başlatıldığını belirtti. Başkan Ayaz konuşmasında ‘’ Bundan sonra artık Türkiye’de konut yapılamaz sorun ve sıkıntılar çığ gibi. Ülke genelinde 1 milyonluk bir konutu kim alacak? İlimizde bile geçen yıla oranla inşaat yapan yapsatçılarımız %150 oranında düştü yapsanız ne değişecek bu durumda dünya ticaretinde yenilikler yapıp açılmalıyız, açılmak ile beraber hak ettiğimiz yerde mutlak olmalıyız dedi.

AMERİKA İLE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMASI BAŞLATTIK

Başkan Ayaz geçtiğimiz günlerde Amerika’da bir dizi iş ziyaretinde bulundu. Ayaz önceki dönem Emin evim Yön. Kur. Bşk. yapmış Emin Üstün babası sefa üstün ile beraber Maarif Amerika kurucu başkanı ve Müsiad ‘ın Amerika’da teşkilatlanmadan sorumlu başkanı Yavuz Orta’ yı ziyarette bulundu.

Başkan Miraç Ayaz ‘’Türk iş adamlarının Amerika’ya açılması ve Amerikalı iş İnsanlarının da Türkiye de iş yapılması hususunda çalışmalar başlattık ifadelerinde bulundu.