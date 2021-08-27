Başkan Arslan'dan ELİYGAD'a önemli açıklamalar

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, saygın iş insanı Asilhan Arslan, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği yönetimini makamında kabul etti.

Ziyarette ELİYGAD Başkanı Muhammet Baygeldi ve yönetim kurulu üyeleri Gülşah Altaş, Cemil İzgi, Fırat Öztürk ve Vedat Yetik, derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Başkan Arslan'a bilgiler verdi.

TSO Başkanı Asilhan Arslan, basın yayın hizmetinin artık internet üzerinden daha güçlü bir şekilde yapıldığını, bu yönüyle ELİYGAD'ın Elazığ basınına güç kazandırdığını belirterek, Dernek yönetimine ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLACAK MI?

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, ELİYGAD üyelerinin sorularını da yanıtladı.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte kamuoyunda milletvekili adayı olacağı yönünde görüşler olduğunun hatırlatılması üzerine Başkan Arslan; "Ben iş insanıyım. Şuanda Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Elazığ'da iş dünyasını temsil ediyorum. İş insanlarımızın taleplerini ve sorunlarını ilgili mercilere taşımak, şehrimize yatırım yapılmasını sağlamak gibi bir görevlerimiz ve misyonumuz var. Bunu da başarıyla yaptığımızı söyleyebilirim. Siyaset düşünmüyorum. Öyle bir niyetim yok. Dolayısıyla milletvekili aday adayı olmayacağım. " diye konuştu.

BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

Başkan Arslan, TSO seçimleri öncesinde vaatleri arasında yer alan önemli projeleri Elazığ'a kazandırdıklarını ifade etti.

Bu projelerden birinin Biyogaz Enerji Üretim Tesisi olduğunu belirten Arslan, "Projemiz, seçim vaatlerimizin arasında olan bir konu. Elazığ'da ortaklık kültürünün yaygınlaştırılması, şehir adına büyük montanlı yatırımların da yapılabilmesi adına çeşitli şirketler kurmak ve bu yatırım fırsatlarını değerlendirmekti. Biyogaz yatırımı da bu yatırımlardan biri. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesiyle alakalı bir süre kısıtlaması olan iş vardı. Teşvik desteklerinin süresiyle alakalı bir iş vardı. O da organik atıklardan enerji üretme. Hayvansal ve bitkisel atıklardan enerji elde etme teknolojisi ve sistemleriydi. Bunu biz takip ediyorduk. Pandemiden dolayı bir süre uzatımı oldu. Bu süre uzatımını da değerlendirme adına hızlı şeklide bir şirket kurup teknoloji firmasıyla da anlaşarak 57 ortağın aynı anda şirket kurulum sözleşmesini imzaladığı bir yapı kurduk. 8 Milyon Euro sermayeli. Tamamen öz kaynaktan yapılacak bir yatırım. Biz yatırım sürecini başlattık: Bu projesi besi ihtisas OSB'nin içinde planladık. Bu arada Besi ihtisas OSB de kuruldu. Bizim de buradaki tüm arkadaşlar sayın valimizin, milletvekillerimizin, bakanlıklarımızın özellikle Bakan Yardımcımız Hadi Tunç beyin yoğun destekleriyle hem Besi İhtisas OSB'yi hem biyogaz enerji üretim tesisini kurduk. Biyogaz tesisini kurarken hibrit yasası çıktı. Hibrit yayasıyla birlikte ona bir de güneş enerjisi üretimi yapabilme kaabiliyetini kazandıracağız. Bu enerji, elde ettiğimiz tüm gübre ve atıklardan da organeminarel gübre yapacak bir teknoloji. Burası tamamen kapalı devre sistem. Sadece hayvancılık atıklarının veya tarım atıklarını bertaraf edip enerji elde etmenin dışında onları yeniden ekonomiye kazandıracak bir teknoloji. Atıklardan enerji üretiyoruz. O atıklardan organemiral gübre yapıyoruz ve bunu tarım faaliyetlerinde kullanıyoruz. Bu ekosistemi Elazığ'ın içinde Elazığ'ın tarımını, hayvancılığını geliştirilecek bir modelle yürüteceğiz, işleteceğiz. Kaba yemini kendi üreten kooperatifi olan , atıklarını tamamen Elazığ'ın tarımında kullanabilecek bir model. Orada büyük bir ekosistem olacak. tarımı ve hayvancılığı destekleyen aynı zamanda enerji getirisi olan büyük bir ekosistem olacak. Bu, gerçekten Elazığ'ın gelişimine katkı sağlamasının dışında oluşan bir fırsatı da tepmeme ve onu kazanca dönüştürme projesidir. Bu anlamda proje bizim için çok değerlidir." diye konuştu.

GIDA SANAYİ ŞİRKETİ

Başkan Asilhan Arslan, Elazığ ekonomisine katkı sağlayacak bir diğer önemli projenin de çok ortaklı Gıda Sanayi Şirketi olduğunu söyledi.

Şirket bünyesinde kurulacak tesislerin Elazığ'da meyve ve sebze ürünlerini katma değere dönüştüreceğini aktaran Arslan, üreticilerin de şirkete ortak olabileceğini vurguladı.

Şirketin yapısına ilişkin bilgiler paylaşan Arslan, şunları kaydetti: "Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızdan bir projemiz daha geçti. 5 tane tarımsal kooperatifimizin olacağı bir projemiz daha geçti. İnşallah yine çok ortaklı yapıyla daha büyük bir yatırımı Elazığ'a gıda sanayi, meyve işleme tesislerinin olduğu, meyve sebze ürünlerimizin yüksek katmadeğerli ürünlere dönüştürülebileceği sanayi tesislerinin olduğu bir şirketi de bu yıl sonunda Elazığ'a kazandıracağız. Şuan onun planlamalarını yapıyoruz. Yaklaşık 30 Milyon TL'lik proje olacak. Amacımız Elazığ'a üretilen tüm tarım ürünlerini yüksek katmadeğerli hale dönüştürmek. Böylelikle şehrimize gelen para miktarını arttırmak. Çiftçimizin ürün satış problemini ortadan kaldırmak. Bunu yaparken çiftçimizi de şirkete ortak ederek kazan kazan modelini geliştirmek istiyoruz. En büyük senaryo budur. yani belli zümrelerin kazandığı bir yatırım değil. Dışarıdan bir holdingi getirirsiniz bir yatırım yaptırırsınız. Adam gelir yatırımın yapar, kazandığı parayı götürür kendi merkezine. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Elazığ'ın çiftçisi gelsin, Gıda Sanayi Şirketine ortak olsun, hem ürününü üretsin, hem ürününü gıda sanayi şirketine satsın, tesiste işlenmiş üründen para kazansın. Bunu çok arzu ediyoruz. Bunu da Elazığ'ın saygın insanlarının öncülüğünde yapıyoruz. Bunları yakın zamanda kimler olduğunu, nasıl misyon üstlendiğini kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yatırımları Elazığ'a kazandırdığımızdan dolayı son derece mutluyuz."

KADERİMİZ KENDİ ELİMİZDE

Arslan, Elazığ'ın zayıf kaldığı ve ihtiyaç duyduğu alanlarda lokomotif firmalar kurarak yatırımlar oluşturmayı sürdüreceklerini vurgulayarak şöyle devam etti: "Bu yatırımları oluşturmak bizim misyonlarımız arasındaydı. Şu anda onu icra etmeye çalışıyoruz. Şikayet eden bir yapıda değil de çözüm üreten bir yönetim modeliyle işimizi yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdan sihirli bir el gelip de Elazığ'ın kaderini değiştirmeyecek. Kaderimiz kendi ellerimizde. Kendi elimizle, kendi çabamızla Elazığ'ı geliştirmek bence en doğru yöntem. Bunu da kimseden beklemiyoruz. Tabiri caizse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz."