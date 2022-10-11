Başkan Alan Yeni Projeleriyle İstabul’da

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, gerçekleştirecekleri yeni projeler için İstanbul’da temaslarda bulundu.

Tunceli Pertek Belediye Başkanı Ruhan Uzun’un ilçenin gelişmesi ve kalkınması adına sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Ruhan Uzun, bu kapsamda İstanbul’a giderek bazı temaslarda bulundu. İlk olarak Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı ziyaret eden Başkan Uzun daha sonra Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’yi makamında ziyaret etti. Görüşmelerde Pertek’te yapılacak projeler üzerinde duruldu.