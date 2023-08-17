Başkan Alan, Ekonomi Şurası’nda deprem bölgesinin sesi oldu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, dün düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’nda deprem bölgesinin sesi oldu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, dün düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’nda deprem bölgesinin sesi oldu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde dün İkiz Kuleler’de yapıldı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve oda-borsa başkanlarının yanı sıra; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Elazığ TSO Başkanı İdris Alan kürsüde yaptığı konuşmada iş dünyasının taleplerini ve sıkıntılarını aktarırken deprem bölgesinde yer alan odaların sıkıntıları özelinde ilgili bakanlardan toplantı talep etti.Toplantının öneminden bahseden Başkan İdris Alan, “Bugün burada, ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip olan konuları ele almak üzere bir araya geldik. Özellikle deprem bölgesinde yer alan illerimizin kalkınması ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olması adına üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu sorumlulukla, hem Elazığ hem de 6 Şubat depremlerini yaşamış bir ilin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak depremden etkilenen 11 ilin iş dünyası adına sesleniyorum. Deprem bölgesindeki işletmelerimizin finansa erişim sıkıntısı bugün en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kredi imkânlarının daraldığı bu dönemde depremzede işletmelerimizin alternatif kaynak arayışları, vergi indirimi beklentileri, istihdamı teşvik edici destekler gibi hayati önem arz eden beklentileri mevcuttur. İçerisinden geçmekte olduğumuz ekonomik daralma ortamında, işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için bir dizi yapısal önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Ancak takdir edersiniz ki şu anki mevcut durumda kamu otoritesi desteği olmaksızın özellikle depremden etkilenen illerdeki işletmelerimizin bu konularda sağlıklı süreç yönetimini gerçekleştiremeyeceği ortadadır” dedi."Özel fon payı oluşturulmasını talep ediyoruz"Başkan Alan, “Bu minvalde, bölgemizin gerçekleri ile hemhal olan, özellikle dostluğu ile muteber aziz şehrimiz Elazığ’ımızın kendinden bildiği ve gördüğü, yakinen değer verdiği Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, yine bölgemizin değeri ve başarısına yürekten inandığımız Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve kıymetli bakanlarımızdan finansman erişim kanallarının genişletilmesini ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi yönünde kamu gelirlerinden deprem bölgelerine özel fon payı oluşturulmasını talep ediyoruz. Oluşturulacak bu fondan teşekkül edilecek kaynağın deprem bölgesindeki illerdeki işletmelerimize finansal destek, ticari kredi gibi kanallar aracılığı ile sunulması, depremzede işletmelerimize can suyu olacaktır. Yine altını çizmek isterim ki; gerçekleştirilecek finansman desteklerinde faaliyet kolu, NACE Kodu, hasar ve benzeri ön koşullar, deprem bölgesindeki ticari işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Özetle belimizi doğrultmak adına, deprem bölgesine özel düşük faizli ve erteleme imkanı olan krediye ihtiyaç duyuyoruz. Bu talebimizin kaynağının da kamu gelirlerinden deprem bölgelerine özel oluşturulacak fon payı ile elde edilebileceğine inanıyoruz” diye konuştu.Konuşmasın taleplerini ileten Alan, " Yine deprem bölgesindeki işletmelerimizin ayakta kalabilmeleri için; mücbir sebep kapsamında olduğu gibi deprem bölgelerine özel daha geniş vergi muafiyetleri, deprem bölgesindeki işletmelerimiz için enerji maliyetleri indirimleri gereklidir. Ayrıca işverenlerimizin mevcut ekonomik tablodan istihdamı daraltma yönünde etkilenmemeleri adına SGK teşvikleri, taahhüt işlerindeki fiyat farklarından doğan olumsuzlukların çözüme ulaştırılması gibi hayati taleplerimiz, işletmelerimizin daha istikrarlı bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlayacak ve tüm sektörlerin geleceği açısından büyük önem taşıyacaktır. Bölgede yaşanabilecek olası depremlerde bölgenin; afet ve kurtarma organizasyonu, gıda, barınma, yeme içme, nitelikli insan kaynağı gibi taleplerine anlık çözüm oluşturabilecek bir Lojistik Merkezin Elazığ’da gerçekleştirilmesinin elzem olduğunu belirtmek istiyorum. Şehrimiz bu konuda, gerek coğrafi konumu gerek yaşanmışlıklardan doğan tecrübesi ile bu merkezin kurulması için tüm niteliklere haizdir. Bölgesel Lojistik Merkezi talebimizin bir diğer hedefi; bölgemizde lojistik hizmet veren firmalara ve lojistik sektörüne yatırım yapacak yeni girişimcilere, nakliye, depolama, dağıtım ve taşımacılık imkânları sağlamaktır. Büyük depremler geçirmiş bir Elazığ’lı oda başkanı olarak 11 ilin oda ve borsa başkanlarını kapsayan özel bir toplantı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.