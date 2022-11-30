Başkan Akın’dan Bingöllülere ziyaret 

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri Bingöl Genç Silvanlılar Derneği Başkanı Muzaffer Sarıkaya ve dernek üyelerini ziyaret ederek onların problemlerini dinledi.

BİNGÖLLÜ KARDEŞLERİMİZE BİRLİKTE ÇALIŞTIK!

Ziyarette İl Başkanı Abdullah Akın’ın şu ifadelere yer verdi;“Memleketimizde 65 bini aşkın Bingöllü kardeşimiz var. Geçmişte Bingöllü kardeşlerimizle birlikte Milli Görüş iktidarı için çalıştık. Ve öyle inanıyorum ki inşallah yine birlikte çalışacağız. Çünkü burada bir takım sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk ve Saadet Partisi olarak biz bu sorunları birlikte çözebileceğimizi gördük. Memleketimizin müşterek sorunlarını hiç bir ayrım gözetmeksizin planla bilgiyle akılla inançla çözeceğiz. Ben misafirperverliğinden dolayı başkan Muzaffer Sarıkaya ve üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. “Dedi.