Başkan Akın muhtarlarla bir araya geldi

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu, Merkez Köyler Muhtarları Dernek Başkanı Mahmut Ergün ve Muhtarlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu ziyarette merkez köyleri muhtarları, Başkan Akın’a köylerinde yaşadığı problemleri anlattılar.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Merkez Köyleri Derneği Başkanı Mahmut Ergün ;“Bugün bizleri ziyarete gelen Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Abdullah Akın’a Muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Köylerimizin problemlerini bugüne kadar ifade ettik, çözüme kavuşturana kadar da konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum sözü İl Başkanına bırakıyorum.” Dedi.

ŞEHİRDE HALI SİLKELEMEYE İZİN YOK, KÖYLÜNÜN KAPISINA TAŞ OCAĞINA İZİN VAR !

Başkan Akın’da; “Bakınız Sütlüce’de, Bağdere’de ve civar köylerde taş ocakları, beton santralleri muhtarlarımızın tüm itirazlarına rağmen devam ediyor. Evleri, ekinleri batmış tozdan görünmüyor, gürültüden uyunmuyor. Şehirde halı silkeleseniz izin yok, köylünün kapısına taş ocağı kuruluyor ona izin var. Köylü insan değil mi ! Köy yeri diye her türlü tozu, toprağı çekmek zorunda mı ! Bu tür tesisler yerleşim alanı dışında kurulmalıdır. Bunlara maalesef Saadet Partimizi dışında dur diyecek hiç kimse yok. Bunları seçimden sonra durduracağız.

BİYOGAZ TESİSLERİ KÖYLÜYÜ CANINDAN BEZDİRDİ !

Bir bakıyorsunuz gelmişler köylünün kapısına biyogaz tesisi kurmuşlar. Köylü canından bezmiş. Bu tesise izin AKP’li idarecilere soruyorum, siz kendi evinizin önüne bunu kurar mısınız ? Millet kokudan duramıyor Allah’tan korkun ! Dereboğazı köyüne biyogaz tesisi yaptılar köyü , köylüyü perişan ettiler yetmiyor şimdi Günaçtı köyüne ruhsat veriliyor. Biz bunlara müsade etmeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Sizin yanınızdayız.

MUHTARLAR TAHSİLAT MEMURU DEĞİL, ÖZEL İDARE GÖREVİNİ YAPMALIDIR !

AKP, güya muhtara önem verdiğini ifade ediyor ama her işte olduğu gibi sadece sözde kalıyor. Köylü dertleriyle baş başa bırakılmış, bir bakıyorsunuz köyün su parasını muhtara toplatıyor. Ben biliyorum çoğu muhtar köylüden elektrik parası alamadığı zaman cebinden ödüyor. Muhtarlarımızın sırtından bu angarya iş kaldırılmalıdır. Özel idare bu sorunu kendi çözmelidir, görevini yapmalıdır.

KÖYLÜNÜN MERA ARAZİLERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN !

Tarım bitmiş hayvancılık bitmiş, ordan biri çıkıyor sanayi alanı yapacağım diyor. AKP buna evet diyor ve ön ayak oluyor. Siz bu millete hizmete mi geldiniz, eziyete mi geldiniz söyleyin. Burdan AKP’li yöneticilere sesleniyorum köylünün mera arazilerinden elinizi çekin. Buna müsade etmeyiz.