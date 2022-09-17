Başkan Akın Kalkınma Planını anlatmaya devam ediyor

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Mahallesi’nde mahalleli ile toplantı düzenledi.

Başkan Akın, Elazığ’ın problemlerini nasıl çözeceklerine dair hazırlamış oldukları 14 maddelik Saadet Partisi Elazığ Kalkınma Planını anlattı. Toplantı sonunda Başkan Akın Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin şikayetlerini ve taleplerini dinledi.

“BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROBLEMLER ANCAK BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELER İLE ÇÖZÜLEBİLİR”

Ekonomik durum ve işsizlik ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Akın: “Elazığ’da büyük ölçekli bir işsizlik var, rakamlar 60 binin üzerinde. Diğer taraftan vatandaşımızın alım gücü düşmüş, ekonomik durum sürekli kötüye gidiyor. Böylesine ciddi problemleri olan bir ilin problemlerini ancak ciddi projeler çözebilir. Biz bu projeleri hazırladık. Bunu anlatmak için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bir ilçeye 2000 kişilik fabrika kurduğunuz zaman, bu 2 bin kişi nerede yaşayacak, konutlar yapılacak, bu 2 bin kişi nerden alışveriş yapacak Avm yapılacak, nerde tedavi olacak hastane kurulacak, dolayısıyla ne olacak 2 bin kişilik fabrikanın yanında diğer İnşaat işlerini tetiklemiş olacaksınız ve hem taahhüt sektörünü hemde dolaylı istihdamı sağlamış olacaksınız. Bu yüzden fabrika kurmak demek şehir kurmak demektir. Saadet Partisi olarak Elazığ’ın her yerini karış karış gezdiğimiz için vatandaşın problemlerini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden çözümünü de ortaya koyabiliyoruz. Vatandaşın problemini bilmeyen çözüm de üretemez kimse kusura bakmasın.” Dedi.