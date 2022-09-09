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  • Başkan Akın Elazığ Kalkınma Planı anlatmaya devam ediyor
SİYASET
Giriş Tarihi : 09-09-2022 22:24

Başkan Akın Elazığ Kalkınma Planı anlatmaya devam ediyor

Başkan Akın, kalkınma planını, Ulukent Mahalle sakinlerine anlattı.

Başkan Akın Elazığ Kalkınma Planı anlatmaya devam ediyor

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın’ın durağı bu kez Ulukent Mahallesi oldu. Akın, Saadet Partisi tarafından hazırlanan Elâzığ Kalkınma Planını Ulukent mahalle sakinlerine anlattı.
Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın,hazıladıkları  14 maddeden oluşan Elazığ Kalkınma Planı’nı bu kez Ulukent Mahallesi’nde anlattı.
Ulukent mahalle sakinleri ile bir araya gelen  Abullah Akın, Elazığ’ın problemlerinin hazırladıkları kalkınma planı ile çözüleceğini söyledi. Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın yapılan toplantı sonrasında  Ulukent Mahalle Sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinledi.

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