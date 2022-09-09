Başkan Akın Elazığ Kalkınma Planı anlatmaya devam ediyor

Başkan Akın, kalkınma planını, Ulukent Mahalle sakinlerine anlattı.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın’ın durağı bu kez Ulukent Mahallesi oldu. Akın, Saadet Partisi tarafından hazırlanan Elâzığ Kalkınma Planını Ulukent mahalle sakinlerine anlattı.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın,hazıladıkları 14 maddeden oluşan Elazığ Kalkınma Planı’nı bu kez Ulukent Mahallesi’nde anlattı.

Ulukent mahalle sakinleri ile bir araya gelen Abullah Akın, Elazığ’ın problemlerinin hazırladıkları kalkınma planı ile çözüleceğini söyledi. Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın yapılan toplantı sonrasında Ulukent Mahalle Sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinledi.