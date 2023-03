Başkan Akın aday adaylığını açıkladı

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı.

Saadet Partisi 28. Dönem Elazığ Milletvekili Aday Adayı Abdullah Akın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yoğun saha çalışmaları, vatandaşla iç içe olması ve Elazığ’ın problemlerini çok iyi bilmesi ile öne çıkan Başkan Akın, 3 yıldır Elazığ Siyasetinin gündemini belirleyen konulara değiniyordu. Geçtiğimiz 6 ay içinde elle tutulur somut projelerle vatandaşın büyük beğenisi toplayarak herkesten tam not almıştı. Adaylık açıklaması muhtemel kişiler arasında gösterilen Başkan Akın, bugün aday adaylığını şu ifadelerle duyurdu.“Muhterem Basın Mensupları, muhterem hemşehrilerim, muhterem dava arkadaşlarım,Bugün Mübarek Ramazan ayının 1. Günündeyiz. Cenab-ı Hakk’tan, bu mübarek günün tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Muhterem Basın Mensupları, Kıymetli Dava arkadaşlarım,Elazığ’ımızın problemlerini bilmeyenlerin, ellerinde proje olmayanların, bir ihmali ve bir istismarı konuşmaktan çekinenlerin Elazığ’a fayda sağlaması mümkün değildir. Çünkü pehlivan mindere çıkışından belli olur. Bugüne kadar risk alıp bir yanlışı konuşamayanlar, sadece seçim günü vatandaşın yanına gidenler vatandaşa asla fayda sağlayamaz. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Saadet Partisi Elazığ il Başkanı olarak teşkilatımla birlikte hamdolsun 3 yıl boyunca Elazığımızın mahallelerine, köylerine, beldelerine ve ilçelerine defalarca giderek sorunlarını tespit edip, çözüm üreterek projelerimizi 6 ay önceden kamuoyu ile paylaştık.Bununla yetinmeyip sorunları yakından takip ederek her bir bölgeye özel sorunları yerinde görerek, çözümlerimizi basın açıklamaları yoluyla ortaya koyduk. Herkesin korkup çekindiği konuları cesaretle gündeme getirdik. Millete hizmet disiplin, gayret, cesaret ve istek ister ! AKP bilmiyorsa öğrensin Elazığ’da tarım ve hayvancılık çökmüştür, ahırlardaki hayvan sayısı 20 yılda 10 da birine düşmüştür, kayıtlı 30 bin işsiz var ! işsizlik had safhadadır, bakır ve krom madenleri peşkeş çekilmiş satılmıştır ! önünde birikmiş daha nice devasa sorunları var ! Bu sorunların kaynağı ne yazık ki AKP’nin kendisidir. Ve yine söylüyorum boşuna milleti aldatıp başvurularla göz doldurmaya çalışmayın, göstereceğiniz 5 adaydır. Hepiniz bir araya gelseniz de bu milletin sorununu çözemezsiniz. Çünkü namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış! Muhterem hemşehrilerim, sizden yetki almam durumunda İnşallah Elazığımızı bölge lideri yapmak için tüm gayretimi ortaya koyup, hemşehrilerimizi en güzel şekilde temsil edeceğimi ifade etmek istiyorum. Önünde devasa sorunları birikmiş Türkiyemizin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması, milletimizin hakettiği yere gelerek devletimizin süper güç haline getirilmesi, adil bir Dünyanın imarı ve inşası için yine en büyük gayretleri ortaya koymayı ana vazifem olarak görüyorum. Tüm bunlardan dolayıdır ki Saadet Partisi 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olarak huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Cenab-ı Hakk’tan çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere yüz aklığı vermesini diliyorum. Tüm basın mensuplarımıza hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Esselamualeyküm” dedi.