Başkan Akgül mazbatasını aldı

İYİ Parti Merkez İlçe 3. Olağan Kongresinde başkanlığa yeniden seçilen Aygün Akgül, mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İYİ Parti Merkez İlçe 3. Olağan Kongresinde Aygün Akgül, yeniden başkanlığa seçilmişti.

.Başkan Akgül mazbatasını aldıktan sonra parti binasında partililerle bir araya geldi.

AKGÜL: “YOLUMUZ UZUN YAPACAK İŞLERİMİZ ÇOK”

Elazığ’a hizmet etme gayretinde olacaklarını kaydeden Başkan Akgül, Aralık ayı içerisinde il başkanlığı kongresinin yapılacağını belirtti. Akgül, “Aralık ayı içerisinde il başkanlığı seçimimizi de tamamlayarak tekrar sahalara inip süratle kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şeffaf adil, kucaklayıcı bir yönetim şiarıyla yola çıktık. Yolumuz uzun yapacak işlerimiz çok. Göreve geldiğimiz günden bu yana bizimle yönetimdeki arkadaşlarımızla omuz omuza çalışan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz, yeni yönetimdeki arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.