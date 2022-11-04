Başkan Adayı Tüfenkçi’den ilçelere ziyaret

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, Seçim çalışmaları kapsamında üç ilçeye ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerini ziyaret etti.

“GENÇ VE YENİ YÜZLERLE YOLA ÇIKTIK”

İlk olarak Kovancılar ilçesini ziyaret eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, Kovancılar İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Hanifi Bekirgil ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

KİAD üyelerine çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veren Selçuk Tüfenkçi, “STK’ları çok önemsediklerini ifade ederek “ETSO seçimleri için aralıksız olarak çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz kapsamında Kovancılar İşadamları Derneğimizi ziyaret ettik. Değerli iş insanlarımıza kendimiz ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Biz göreve gelirsek tüm ilçelerimize eşit mesafede olacağız ve ilçelerimize de yatırımlar yapılması için elimizden geleni yapacağız. Biz koltuk işgal etmeye değil çalışmaya geliyoruz. Genç ve yeni yüzlerle çıktığımız bu yolda tüm üyelerimizden destek beliyoruz”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, Kovancılar İşadamları Derneği ziyaret sonrası Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçesindeki işadamları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

“BİZİM TEK AMACIMIZ HİZMET”

Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, “Seçim çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Bugünde Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerimizi ziyaret ettik. İlçelerimizdeki üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan şahsıma ve yönetimle ilgili çok olumlu cümleler aldık. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bizim tek amacımız var, hizmet etmek. Bizim başka gayemiz kesinlikle yok. Biz seçim gününe kadar üyelerimize kendimizi ve projelerimizi anlatacağız” dedi.