Başkan Adayı Satıcı, Yanılmaz’la görüştü

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Elazığ eski Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile bir araya geldi.

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Adayı Salih Satıcı, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Başkanı Mücahit Yanılmaz’la görüştü.

“BÜROKRASİYLE ARALARIMIZ ÇOK İYİ OLACAK”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, kendilerine zaman ayıran Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Başkanı Mücahit Yanılmaz’a teşekkür ederek başkan olmaları taktirde bürokrasiyle aralarını çok iyi tutacaklarını ifade etti.

“GÖREVE HİZMET İÇİN GELİYORUZ, KOLTUKTA OTURMAYA DEĞİL”

Başkan Adayı Salih Satıcı, “Seçim çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Adaylığımızı açıkladıktan sonra esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra kurum müdürlerimizle ve siyasilerimizle görüşmeler yapıyoruz. Bugünde Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Elazığ eski Belediye Başkanı sayın Mücahit Yanılmaz’la bir görüşme yaptık. Değerli Belediye Başkanımız bizlere zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisi ilimizde Belediye Başkanı olduğunda çok önemli çalışmalar yaptı. Bizlerde Belediye Başkanımıza adaylık sürecimiz ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Kendisine bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizler Karma Esnaf Odası Başkanı olduğumuz zaman kurum müdürleri ve siyasilerimizle ilişkilerimizi sıkı tutacağız. Esnafımızın sorunu olduğunda kapılarını aşındıracağız. Bizler koltukta oturmaya değil, esnafımıza hizmet için geliyoruz” dedi.