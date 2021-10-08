Başkan adayı Salih Satıcı: ‘Fuarlar ilimiz için önemli’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, düzenlenen fuarlar ilimizin tanıtımı için çok önemli olduğunu ifade ederek göreve gelmeleri taktirde Karma Esnaf Odası öncülüğünde bir çok fuar düzenleyeceklerini söyledi.

Elazığ federasyonu tarafından organize edilen “Elazığ’ın Yöresel Ürünler” fuarına Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı ve yönetimi de katıldı.

Başkan Adayı Satıcı; Fuarda TESK Başkanı Bendevi Palandöken, İlimizin bürokratlarına esnafların yaşadığı sorunları hakkında bilgiler verdi.

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı ve yönetimi “Elazığ’ın Yöresel Ürünler” fuarına katılan esnafların stantlarını da ziyaret etti.

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Elazığ’ın Yöresel Ürünler” fuarını öncülük eden Ankara Elazığ Federasyonu yöneticilerine teşekkür ederek ilimiz için fuarların çok önemli olduğunu vurguladı.

“KARMA ESNAF ODASI OLARAK BİRÇOK FUAR DÜZENLEYECEĞİZ”

Salih Satıcı; “Elazığ federasyonu tarafından organize edilen “Elazığ’ın Yöresel Ürünler” fuarına ekibimizle birlikte katılım sağladık. Çok güzel bir fuar olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bu tür fuarlar illerin tanıtımı için çok önemli bizlerde Allah nasip ederse göreve gelmemiz taktirde Karma Esnaf Odası olarak fuarlara öncülük edeceğiz. Elazığ’ımızın çok sayıda değeri var bunları fuarlar tanıtmamız gerekmektedir. İlimizde fuarlar yetersiz sayıdadır. İnşallah bizlerinde desteği ile fuarların sayısını artıracağız. Bizler fuar alanında esnaflarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretin yanında programa katılan siyasilerimize ve bürokratlarımıza esnaflarımızın yaşadığı sorunları iletme imkanı bulduk. Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Elazığ için faydalı olan çalışmaların içinde olmaya gayret göstereceğiz” dedi.