Başkan Adayı Koç seçim çalışmalarını sürdürüyor

Hizmet İş Sendikası Elazığ Şubesi Başkan Adayı Ahmet Fethi KOÇ, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Adayı KOÇ, Elazığ Belediyesi birimlerinde hizmet veren personeli ziyaret etti, talepleri ve önerileri dinledi.

Elazığ Belediyesinin çeşitli birimlerinde 19 yıldır hizmet veren, Kültür Müdür Yardımcısı Ahmet Fethi KOÇ, Mart ayında gerçekleştirilen programda Hizmet İş Sendikası Elazığ Şubesi Başkanlığına adaylığını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 Bin kişinin katıldığı programda Başkan Adayı Ahmet Fethi KOÇ, sendika üyelerine yönelik projelerini ve hedeflerini açıklamış, belirledikleri yol haritası doğrultusunda, sendika üyelerine yönelik hizmet ve sosyal sendikacılık faaliyetleri yürüteceklerini belirtmişti.

BAŞKAN ADAYI KOÇ’A BÜYÜK TEVECCÜH

Haziran ayında gerçekleştirilecek seçim öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Hizmet İş Sendikası Elazığ Şubesi Başkan Adayı Ahmet Fethi KOÇ, Elazığ Belediyesi bünyesinde hizmet veren personeli ziyaret etti. Belediye personeliyle sohbet eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Adayı KOÇ, talepleri ve önerileri dinledi.

Ziyaretlerde büyük bir teveccüh ve ilgi gören Başkan Adayı Ahmet Fethi KOÇ, seçimleri kazanmaları halinde hayata geçirecekleri projeleri anlatarak, mesai arkadaşlarından destek istedi.