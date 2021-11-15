Başkan Adayı Erkal çalışmalarına devam ediyor

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, Yazıkonak ve Yurtbaşı Beldelerinde esnafları ziyaret etti.

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, 1 Ocak’ta gerçekleşecek olan seçimler öncesinde çalışmalarına başladı. Adaylık çalışmaları kapsamında Başkan Adayı Erkal, Yazıkonak ve Yurtbaşı beldelerinde esnafları ziyaret etti.

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, Yazıkonak ve Yurtbaşı beldelerindeki esnaflar tarafından güzel karşılandığını kaydetti.

Erkal başkan olduğu takdirde, esnafların sorun ve sıkıntılarına çözüm bulacağını söyleyerek; “Bu başkanlık adaylığı için ne kadar doğru bir karar verdiğimizin farkında olduk. Esnafımız sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirdi inşallah başkan olduğumuzda da bu sorunlara çözüm getireceğimize inanıyoruz. Yurtbaşı beldesinde de yine aynı şekilde esnaflarımızın sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı teşekkür ederiz. Esnaflarımızın yine sorun ve sıkıntılarını dinledik. İnşallah bizleri desteklerlerse ve bu odayı kazanırsak en güzel şekilde kendilerini temsil edeceğimden şüpheleri olmasın.” Dedi.