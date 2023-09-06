Basın mensubuna çekiçle saldıran zanlılar yakalandı

Elazığ’da dün öğle saatlerinde trafikte tartıştıkları basın mensubuna çekiçle saldırıp ağır yaralanmasına neden olan 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ’da dün öğle saatlerinde trafikte tartıştıkları basın mensubuna çekiçle saldırıp ağır yaralanmasına neden olan 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.Olay, dün merkeze bağlı Hicret Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre yerel bir kanalda çalışan Hüseyin Üğdül, trafikte seyir halindeyken 23 HA 104 plakalı pikabın sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle pikapta bulunan kişiler, araçtan inerek Üğdül’ün kafasına çekiçle vurup olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen zanlılar, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Biri yaşı küçük olan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.