Başhekim yardımcısı Çetinkaya vefat etti

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ziya Çetinkaya hayatını kaybetti.
Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Elazığlı hemşehrimiz Prof. Dr. Ziya Çetinkaya hayatını kaybetti.
PROF. DR. ZİYA ÇETİNKAYA HENÜZ 55 YAŞINDAYDI
55 yaşındaki Elazığlı hemşehrimiz Prof. Dr. Çetinkaya, 1988 yılında Uludağ Üniversitesi’nden mezun olmuştu. 2002 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümde doçentlik unvanını alan Çetinkaya, 2008 yılında ise profesörlük unvanını almıştı.
BAŞARILI OPERASYONLARA İMZA ATIYORDU
Cerrahi endokrin hastalıkları, Meme kanseri cerrahisi, Safra kesesi, safra yolu cerrahi hastalıkları, Laparoskopik ameliyatlar, Onkolojik Cerrahi tümörler, Karın duvarı fıtıkları, Diyafragma fıtıkları, Gastroesofagial reflü hastalığı, Yemek borusu, mide, barsak hastalıkları, Kolon-Rektum hastalıkları, Perianal hastalıklar ve Pilonidal sinüs hastalıklarında uzmanlık alanı olan Prof. Dr. Ziya Çetinkaya başarılı operasyonlara imza atıyordu.