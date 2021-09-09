Başhekim Keleş’ten anlamlı davranış

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği üyesi internet siteleri tarafından yayınlanan “Doktorların mesaisi kaçta bitiyor” haberi sonrası Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, hasta yakını Soner Gülmüş’ü makamında ağırladı.

Ziyarette ayrıca Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği(ELİYGAD) Başkanı Muhammed Baygeldi ve GELDER Başkanı Fuad Ülger’de yer aldı.

“ELİMİZDE BİR SİHİRLİ DEĞNEK YOK”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş göreve geldikten sonra önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek ELİYGAD vatandaşların tarafsız haber alma konusunda önemli görev üstlendiğini söyledi.

Erol Keleş; “Büyük bir hastanenin başhekimi olarak görev yapıyoruz. Gördüğümüz aksaklıkları, bizlere iletilen sorunları elimizden geldiğinden daha fazlasını vermek suretiyle gidermeye çalışıyoruz. Elbette eksiklerimiz, kusurlarımız olacaktır. Hastaneye günlük çalışanlarla birlikte yaklaşık 20.000 kişi giriş çıkış yapıyor. Bu kontrolleri sağlamak çok kolay değil. Sonuç itibariyle elimizde bir sihirli değnek yok ama kısa zamanda çok güzel gelişmeler kaydettik. Çok kısa bir zaman içerisinde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına yine adımlarımız ve hamlelerimiz olacak. Burdan bunun müjdesini vereyim ama detay paylaşmayayım. İlerleyen günlerde yine sizler aracılığınızla kamuoyuna duyuracağız. Şimdiden memleketimize ve bölgemize hayırlı olsun.Pandemi dolayısıyla gecemiz gündüzümüze karışmış vaziyette uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Elbette böyle görevlerde bulunan yöneticiler kendisinden olsun, ailesinden olsun, maddi olsun fedakarlıklarda bulunmak zorundalar. Aksi halde vasatın üzerine çıkma şansınız olmaz. Biz de hayatımız boyunca vasatı kabul etmedik ve hep en iyisi olmaya gayret gösterdik. Ben nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. ELİYGAD şehrimizin sorunlarına çözüm noktasında vesile olduğu için tebrik ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı”

“ELİYGAD ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENİYOR”

ELİYGAD Başkanı Muhammed Baygeldi’de “Erol hocamızı uzun zamandır tanıyoruz çalışkanlığı ve liyakatinin seviyesini çok iyi biliriz. ELİYGAD olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık çalışanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Dernek olarak şehrimizde yolunda giden her şeye destek olmak gibi bir misyon edindik. Ama elbette yolunda gitmeyen ne varsa da karşı durup bir farkındalık oluşturacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Bu çerçevede Erol Hocamızın hastaneye değer katacağından şüphemiz yoktur. Kendisine muvaffakiyetler ve üstün başarılar dilerim’ dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

GELDER Başkanı Fuat Ülger ise : “Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne her gün binlerce insan gelip gidiyor. Tabi hasta ve hasta yakınlarının daha fazla bir hassasiyetleri olması normal. Sağlık olmadan diğer mefhumların bir kıymet-i harbiyesi yok. Ben zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde büyük fedakarlıklarla bizlere hizmet veren sağlık çalışanlarına sizin şahsınızda şükranlarımı sunuyorum’ dedi.