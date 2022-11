Başhekim çocuğu başarılı müdahalesiyle yeniden hayata döndürdü 

Elazığ’da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Elazığ merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Can’ın fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla çocuğu, özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Minik Can, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

