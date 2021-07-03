‘Başarılı bir çalışma yürütürsek kazanırız’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı açıklamalarda bulundu.

Salih Satıcı; “Sahsım, El-Aziz Emlakçılar Dernek Başkan yardımcılığını yürütüyorum. Başkanımız Nuri Gülyüz’dür, değerli dostlarımız var; Savaş Karadağ, Zülfü Kartakgül ve diğer dostlarımızla birlikte El-Aziz Emlakçılar Derneğini el biriyle kurduk. Dernek olarak çalışmalarımıza başladık ama önümüze resmi yasaklar çıktı. İlk ziyaretimizi kendi işimizle alakalı olduğu için Tapu Müdürlüğüne yaptık. Sağ olsunlar bizi çok iyi karşıladılar. Kendileri çok değer verdiğimiz birisidir. Müdürümüz dedi ki “Dernek olarak geldiniz hoş geldiniz sizin resmi olarak bizim karşımızda hiçbir geçerliğiniz yok. Siz biran önce ayağa kalkın birlik ve beraberliğinizi oluşturun odanızı kurun yarı resmi kurum olasınız. İsteğiniz yere gidip derdinizi anlatasınız” dedi. Biz ilk canlı yayın programımızda biz dile getirdik sorunlarımıza çözüm bulamazsak bağlı olduğumuz odaya aday olur başarılı bir şekilde çalışma yürütür odamızı alırız dedik. Biz bundan dolayı bu yola çıktık”.

“ONLAR GELMEDİ AMA BEN ÇAĞIRIRLARSA GİDERİM”

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Adaylık açıklamamızı yaptığımız zaman odamıza aday olan ve şuanda görevini yürüten başkanımızı teker teker aradım basın açıklamama davet ettim. Ama kendileri gelmedi. Şayet gelmiş olsalardı kalbimdeki düşünce şuydu. Rakip adaylarımı sağıma soluma oturtacaktım el ele tutuşup ayağa kalkacaktık. Biz Elazığ ve esnafımız için bu yola çıktık diyecektik. Biz bu düşüncedeydik ama kendileri basın açıklamamıza gelmediler canları sağ olsun onlar yine bizim büyüğümüzdürler. Onlar bizi basın açıklamalarına çağırılarsa biz gideriz”

“BİZ ÇALIŞIRSAK HERKES ÇALIŞIR”

Salih Satıcı; “Biz ne yaparız, oda başkanları olarak hep birlikte gerekirse Cumhurbaşkanımızın yanına gideriz. Bu hayalimdeki projedir, 100’lerce esnafımızı alarak, birlik başkanımızı da alacağız, gerekirse milletvekillerimizi alacağız, Ankara’daki bürokratları ayağa kaldıracağız ve esnaflarımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın misafiri olacağız. Derdimizi sıkıntımızı aktaracağız.81 ilin içinde Elazığ Esnafının olduğunu hatırlatacağız. Bu şekilde olunca siyasi kanatta çalışmaya başlayacak. Biz çalışırsak herkes çalışır. Bizim sorunuz yok, derdimiz yok dersek herkes yatar”dedi.