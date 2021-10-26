Bariyere çarptı!

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DL 5444 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.