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Giriş Tarihi : 08-01-2020 21:53

Barış Pınarı Harekat Bölgesinden acı haber! Şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Barış Pınarı Harekat Bölgesinden acı haber! Şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Kaynak: Haber7

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