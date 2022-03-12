BARED genel kurulu gerçekleştirildi

Bartın Elazığlılar Derneği genel kurulunu gerçekleştirdi.

Bartın'da 2013 yılında Elazığlılar tarafından Elazığ Kültürünü yaşatma adına birçok faaliyetlerde bulunan Bartın Elazığlılar Derneği (BARED) Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Elazığlıları tek çatı altında toplayarak yapmış oldukları etkinliklerle adından sıkça söz ettiren BARED Başkanlığına yeniden Lütfü Gencer seçildi.

24 Ocak depreminde Bartın ve çevre illerde Elazığ'a her türlü yardım için kolları sıvayan BARED ekibi o gün gece gündüz demeden koşuşturarak Elazığ'a tırlarca yardım yapılmasını sağlamıştı. Bartın'da yapmış oldukları faaliyetlerle adeta şehir'de Elazığ havası estiren ve Bartın halkı tarafından da takdir toplamayı başaran BARED zaman zaman gerçekleştirdikleri etkinlikleriyle de Elazığ'ı en iyi şekilde temsil ediyor.

BARED Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurula Bartın'da yaşayan Elazığlı bürokratlar, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı. Başkan Lütfü Gencer’in açılış konuşmasının ardından divan ve yönetim kurulu adaylarının oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporunun onaylanmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde Lütfü Gencer Bartın Elazığlılar Derneği’ne tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Lütfi Gencer Başkanlığında ki Yönetim Kurulu, Başkan Yardımcısı Gökhan Akdağoğlu, Muhasip Üye Adnan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Aydın ve Erhan İmrek'ten oluştu.

Gerçekleştirilen genel kurulun ardından Başkan Gencer yaptığı konuşmada, “Beni tekrar başkanlığa layık görüp seçtiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Derneğimizde bugüne kadar emeği geçen tüm üyelere saygılarımı sunuyorum. Amacımız derneğimizi daha iyi yerlere taşımaktır. Elazığ'ı her platformda en iyi şekilde temsil etmektir. Kadim bir kültüre sahip olan şehrimiz Elazığ'ın tanıtımına katkı sağlamaktadır. Bu vesile ile yönetimimizde aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Genel kurulun bitmesinin ardından Başkan Gencer'in kendi elleriyle hazırladığı acılı çiğ köfteyi genel kurula katılan davetlilere ikram etti.