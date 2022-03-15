Yağışlarda Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 31,6 ve Elazığ’da ise yüzde 42, 8’lik bir artış oldu.

Haberin Videosu : Barajlar dolmaya başladı

Ülke genelinde 2022 yılı içerisinde istenilen düzeyde alınan kar yağışı verilere de yansıdı. 2022 su yılı verileri dikkate alındığında geçen yıla göre Türkiye genelinde yüzde 45, 4, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 31,6 ve Elazığ’da yüzde 42, 8’lik bir artış oldu. Yağışlarla beraber Elazığ’da bulunan barajların doluluk oranı artarken bazı barajlar ise yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Geçen sene yaşanan kuraklık herkesi etkilemiş, içme suyunda sıkıntılar yaşanırken çiftçiler zor günler geçirmişti. Fakat 2022 yılında ülke genelinde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesinde de istenilen kar yağışı alındı. Verilere göre ülke genelinde geçen seneye göre yüzde 45,4’lik, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 31,6’lık ve Elazığ’da yüzde 42, 8’lik bir artış meydana geldi. Bu yağışlar barajların debisine de yansıdı. Kalecik Barajı yüzde 100, Kanatlı Barajı yüzde 50, Cip Barajı da yüzde 30 aktif doluluğa ulaştı. Ayrıca enerji üretiminde aktif olarak kullanılan Keban Barajının doluluk oranının yüzde 16,8 ve geçen sene adeta kuruyan ve içme suyu kullanımında büyük rol oynayan Hamza Bey Barajının ise yüzde 10 olduğu öğrenildi. Eriyecek karla ve baharda alınacak yağmurlarla beraber artışların süreceği aktarılırken, herhangi bir kullanımı bulunmayan Hazar Gölü’nün ise seviyesini koruduğu bildirildi. 2021 yılına göre daha sevindirici bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu dile getiren DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, yağışların çiftçiler için verimli bir tarım yılı geçirmeleri açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Sulama yapılırken aşırı su tüketiminden kaçınmaları ve verimli bir şekilde kullanmaları konusunda çiftçileri uyaran Dündar, kendilerinin de bir takım önemler aldıklarını ifade etti.

“DOLULUK ORANLARINDA ÖNEMLİ ARTIŞLAR MEYDANA GELMİŞTİR”

Özellikle son yağışlarla birlikte 2022 su yılı verileri dikkate alındığında Türkiye genelinde geçen yıla göre yüzde 45, 4 bir artışın söz konusu olduğunu belirten DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, “Uzun yılların ortalamasına göre ise yüzde 4,6 bir artış meydana gelmiştir. Durumun bizim bölgemizin de içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi için dikkate aldığımızda uzun yılların ortalamasına göre eşit seviyede diyebileceğimiz yüzde 3,7 azalma söz konusu iken 2021 su verilerine göre ise yüzde 31,6 oranında bir artış söz konusudur. Dolayısıyla bu çerçevede bütün bölge illerimizdeki duruma baktığımızda Malatya ilimiz hariç diğer bütün illerimizde uzun yılların ortalamasına göre bir artış söz konusu. 2021 yılı su verilerine göre ise her 4 ilimizde yani Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerimizde bir yağış artışından bahsedebiliyoruz. Bunlarla ilgili oransal bir bilgi vermek gerekirse, Elazığ ilimizde 2021 yılı su verilerine göre yüzde 42,8, Malatya’da yüzde 11,1, Bingöl’de yüzde 57,8 ve Tunceli’de 74,4 gibi oranında bir yağış fazlalığı söz konusudur. Bütün bu verileri dikkate aldığımızda bölge müdürlüğümüz bünyesindeki depolama tesislerimizde bu yağışlardan istifade ederek doluluk oranlarında önemli artışlar meydana gelmiştir” diye konuştu.

“2022 SULAMA MEVSİMİNDE BİR SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ”

Hazar Gölü’nün geçmiş yıllarla aynı seviyede olduğunu aktaran Dündar, “Kanatlı Barajımızda geçen yıl su tutma işlemini gerçekleştirmiştik. Şuanda Kanatlı Barajımız yüzde 50 doluluğa ulaşmış vaziyette ve inşallah bu sene oradan faydalanan çiftçilerimiz yaklaşık 80 bin dönüm araziyi sulayacak. Buradaki sulama çalışmalarına herhangi bir aksaklık olmadan inşallah gerçekleştireceğiz. Yine ilimizde bulunan Kalecik Barajımız var. Karakoçan Kalecik Barajımız yüzde 100 doluluğa ulaşmış vaziyette. Cip Barajımız şuanda yüzde 30 aktif doluluğa ulaşmış durumdadır. Bu demin bahsettiğim değerler aktif hacim doluluklarına ait yani kullanılabilir su miktarı baz alınarak verdiğim oranlardır. Toplam doluluğu ifade etmiyor. Dolayısıyla şu andaki depolama tesislerimizin büyük çoğunluğunda 2022 yılı sulama mevsiminde inşallah sulamada herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu süreci rahatlıkla atlatabileceğiz, ancak burada bizim özellikle suyun verimli bir şekilde kullanılması ve tarımsal verimin artışına imkan sağlanması yani bitki su ihtiyacı kadar suyun alınmasını sağlayacak tedbirleri de uygulamaya başladık. İnşallah 2022 yılında da bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“2021 YILINA GÖRE DAHA SEVİNDİRİCİ BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Güney Doğu Anadolu bölgesi dışında bütün bölgelerde yağışlarda artış meydana geldiğini belirten Müdür Dündar, “2021 yılına göre bir yağış artışı söz konusu ve bunlar çok önemli artışlar. Yüzde 20’den yüzde 70’lere kadar çıkan bir artıştan bahsediyoruz. Tabi bu uzun yılların ortalamasına göre daha düşük seyrediyor olsa bile 2021 yılına göre daha sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabi bu yağışlar aynı zamanda ekim yapan çiftçilerimizin verimli bir tarım yılı geçirmeleri açısından da çok önemli. Biz diğer taraftan sulama yapan çiftçilerimiz açısından depolama tesislerimizin işletmesini bu çerçevede gerçekleştirmek suretiyle sulamada herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli planlamamızı yaptık, tedbirlerimizi alıyoruz. Burada çiftçilerimizden beklentimiz sulama yaparken aşırı su tüketiminden kaçınmaları ve verimli bir şekilde kullanmalarıdır” ifadelerini kullandı.