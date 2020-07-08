Baraja düşen şahıs yaşamını yitirdi

Elazığ'da kayısı topladığı brandaları baraj gölünde yıkamak isterken düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Olay, Baskil İlçesi'ne bağlı Bilaluşağı köyü Beşevler mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Sırrı I. kayısı toplamada kullandığı brandaları Karakaya Baraj Gölü'nde yıkamaya başladı. Bu sırada şahıs, dengesini kaybederek baraj gölüne düşerek hayatını kaybetti. Sırrı I'nın barajdan cansız bedeni çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.