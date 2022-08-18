Elazığ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları serinlemek için farklı yollara yöneltiyor. Sıcak havadan bunalan ve serinlemeye isteyen bir arkadaş gurubu, farklı bir yöntem seçti. Elazığ- Pertek arasında bulunan Keban Baraj Gölü ortasına giden arkadaş gurubu, su üzerine sandalye ve masa atarak oturdu.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-08-2022 13:26
Baraj ortasına masa sandalye atıp oturdular
Elazığ’da sıcak havadan bunalan bir gurup vatandaş, Keban Barajı ortasına masa sandalye atıp oturdu.
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