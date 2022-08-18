Baraj ortasına masa sandalye atıp oturdular

Elazığ’da sıcak havadan bunalan bir gurup vatandaş, Keban Barajı ortasına masa sandalye atıp oturdu.

Elazığ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları serinlemek için farklı yollara yöneltiyor. Sıcak havadan bunalan ve serinlemeye isteyen bir arkadaş gurubu, farklı bir yöntem seçti. Elazığ- Pertek arasında bulunan Keban Baraj Gölü ortasına giden arkadaş gurubu, su üzerine sandalye ve masa atarak oturdu.