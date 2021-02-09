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Baraj gölüne düşen güvercin suya giren muhtar tarafından kurtarıldı

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Baraj gölüne düşen güvercin suya giren muhtar tarafından kurtarıldı

Elazığ'da bir baraj gölüne düşen güvercin, buz gibi suya giren 26 yaşındaki muhtar tarafından kurtarıldı.