Tunceli
Giriş Tarihi : 07-04-2020 13:21

Baraj gölünde ceset bulundu

 Bölgeye giden Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcı’sının inceleme yaptığı bildirildi. 

Baraj gölünde ceset bulundu

Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nün 15 kilometre açığında bir kadının cansız bedeni bulundu. İlk başta kayıp Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen cesedin, 21 Mart'ta kayıp olan başka bir kadına olduğunun değerlendirildiği  öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bir süredir bölgede hem havadan, hemde karadan kayıp üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ve botun devrilmesi sonucu kayıp olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için çalışma yapan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün 15 kilometre açığında Aşağıtarlacık köyü mevkiinde helikopterle ceset tespit etti. Bölgeye Jandarma, Polis, AFAD ve diğer ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya alınan cesedin ilk tespitlerde Gülistan Doku'ya ait olmadığı, 21 Mart'ta kaybolan 28 yaşındaki E.K.'ye ait olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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