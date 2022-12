Bankacılığı bıraktı hayvancılığa başladı   

Uzun yıllar bankacılık sektöründe çalışan Engin Öztürk, mesleğini bırakarak devletten aldığı 100 bin lira hibeyle köyüne yerleşti ve besi yetiştiriciliğine başladı.

Elazığ’da yaşayan 2 çocuk babası Engin Öztürk (38), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Uzman Eller Projesi sayesinde hayaline kavuştu. Yıllardır bankacılık sektöründe çalışan Öztürk, artık kendi işini yapmaya karar verdi. Öztürk, yaptığı araştırma sonucu bakanlığın projesine başvurarak 100 bin lira hibe desteği aldı. Aldığı destek ile 6 büyükbaş hayvan alan Öztürk, merkeze bağlı Değirmenönü köyüne yerleşti ve hayvancılığa başladı. İlk defa hayvancılık yapan ve kendi işinin patronu olan Öztürk, her yıl kademeli olarak hayvan sayısını artırarak üretime katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.

2011 yılında Fırat Üniversitesi Sivrice MYO Hayvan Yetiştiriciliği bölümünden mezun olduğunu belirten Engin Öztürk, “Daha sonrasında hayvancılıkla ilgili imkanlarım olmadı ve ara verdim. 2021 yılında çalıştığım iş yerinden ayrıldıktan sonra hayvancılıkla uğraşmaya karar verdim. Uzman Eller Projesi’nin de aynı döneme denk gelmesi benim için bir avantajdı. Projeye başvurumu yaptım. Başvurum onaylandıktan sonra kendi sermayem ve imkanlarımla hayvanların ihtiyaçlarını, yemlerini ve barınağını temin ettim. Daha sonrasında bakanlıktan aldığım 100 bin TL ile hayvanları temin ettim. Sığır besi yetiştiriciliği yapıyorum. İnşallah et üretimi yapacağız. Bu sayede kendime ait bir işim oldu” dedi.

"DEVLETİMİZDE BİRÇOK İMKAN VAR"

Devlet tarafından verilen desteğin önemime vurgu yapan Öztürk, “Devletimizin birçok imkanı var. Hibe ve desteklerden herkesin yararlanması isterim. Faydalandıkları zaman kendi güçlerini artıracaklar hem de üretim yapacaklar. Ben de burada üretim yaparak hem aile giderlerimi gideriyorum hem de üretime katkıda bulunuyorum. Her yıl kademeli bir şekilde hayvan sayısını arttırarak hem daha fazla hayvan yetiştirmek hem de daha fazla üretim yapmak istiyorum” diye konuştu.

"KÖYE DÖNÜP HAYVANCILIK YAPMAYA KARAR VERDİM"

Daha önce bir hayvancılık deneyiminin olmadığını aktaran Öztürk, “Her işin zorluğu olduğu gibi bunun da var. Kolay iş yok. Ama herkesin severek yapması gerekiyor. Önemli olan sevdiği işi yapmak. Daha önce de evcil hayvanları beslemiştim. Bir sempatim vardı ve ondan dolayı hayvancılık yapmaya karar verdim. Severek yapınca daha güzel oluyor. Üretim için emek gerekiyor. Üreterek kazanmak daha farklı. Daha önce farklı bir şehirde yaşıyordum. Köye dönüp hayvancılık yapmaya karar verdim. Projenin de denk gelmesi bana imkan oldu. Bundan sonra da hayvancılığa devam edeceğim” şeklinde konuştu.