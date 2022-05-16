‘Banka şubesinin kapanması ilçemize zarar verir’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, İş Bankasının Kovancılar Şubesinin kapanması ilçemizde şok etkisi yarattı diyerek biz ilçemizde yatırım beklerken mevcut yatırımın gitmesi ilçemizde üzüntüyle karşılanmıştır dedi.

“BİZLER ŞUBENİN KAPANMASINI İSTEMİYORUZ”

Yetkililerden banka şubesinin kapanmaması konusunda destek beklediklerini ifade eden Başkan Özdoğan, “Aldığımız duyumlara göre, İş Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Kovancılar İş Bankası Şubesini kapatma kararı verilmiştir. 3 ili birbirine bağlayan yeri ve konumuyla çevre ilçelerin en büyük nüfusa sahip olan İlçemizden bir bankanın kapatılması ilçemizin büyümesi gelişmesini engelleyecek faktörlerden biridir. İlçemiz gelişen ekonomisiyle, sanayisiyle, esnaflarıyla, iş adamlarıyla, çiftçisiyle adından söz ettiren bir ilçedir. Bu kararın bir an önce tekrardan değerlendirilerek yanlıştan dönülmesini ilçemiz esnaflarımız adına talep etmekteyiz. Bu konunun Odamız adına takipçisi olacağımızı, gerekli dilekçelerimizi de İş Bankası Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere göndermiş bulunmaktayız”.

“BİZ, DİĞER BANKALARIN ŞUBELERİNİ DE İLÇEMİZDE İSTİYORUZ”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “İlçemiz, ilimizin en büyük ilçesi bir banka şubesini kapatıyorsa diğer banka şubelerinin de kapanması tehlikesi var demektir. Biz tüm devlet ve özel bankaların şubelerini de ilçemizde istiyoruz. Biz, İş Bankasının şubesinin kapanmaması için gerekli girişimlere başladık. Birlik ve beraberlik içinde şubenin kapanmamasını sağlayacağız. Biz yetkililerimizden bu konuda ilçemize sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.