5 yıldır Elazığ’da milletvekilliği yaptığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “bana oy veren vermeyen herkesin milletvekiliyim. Bugün aranıza gelirken 4 milletvekilinden 4’üde gitti ama ben yine bugün sizin içinizdeyim” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Gürsel Erol, Baskil’de vatandaşla bir araya geldi. Burada vatandaşa seslenen Milletvekili Erol, herkesin milletvekili olduğunu söyledi.

Seçildiğini günden bu güne kadar Elazığ’ın tüm ilçelerini, mahallerini, köylerini gezerek defalarca sorunları meclise getirdiğini aktaran Milletvekili Gürsel Erol, “Aynı zamanda yaşanan problemle ilgili çözüm üretmeye yönelik siyaset diliyle 5 yıldır bu ilde milletvekilliği yapıyorum. Seçildiğim günden bu güne kadar ben yalnızca bana oy verenlerin değil, bana oy veren vermeyen herkesin milletvekiliyim. Bu ilde yaşanan her sorun benim sorunumdur diyerek elimden geldiğince caba sarf ettim. Şehrin taleplerine ve sorunlarına sahip çıktım. Çözdüklerimiz oldu, çözemediklerimiz oldu. Ama 5 yıl acısıyla tatlısıyla geçti. Depremi ve sonrasında pandemiyi yaşadık. Arkasında Kahramanmaraş merkezli depremi yaşadık. O depremden sonra Elazığ’da yine mağduriyetlerle ilgili sorunlar ve sıkıntılar oldu. Nerede sorun varsa biz orada olduk ve sahip çıktık. Elazığ’ın sesi olduk” diye konuştu.

“Bir kaldırımda 4’ünüz yürüyün diğer kaldırımda ben yürüyeyim. Bakalım bu halk kimi milletvekili olarak görüyor”

Erol, “Bana dönüp deseniz ki 5 yıldır bizim milletvekilimizsiniz. Bu süreçte Ankara’daydın. Bu 5 yıl içerisinde gönül koyduğun kırıldığın ne vardı deseniz. Benim en fazla bu süreçte kırıldığım ve üzüldüğüm bir tek şey var. O da bu ilin Ak parti milletvekilleri ve bu ilin toplumsal önderliğini yapan bazı insanlar, Elazığ’la ilgili yorum değerlendirme yapılarak bu şehrin 4 milletvekili var. Bende bu şehrin 4 milletvekili yok, 5 milletvekili var. Ayrıca sizin beni kabul edip etmemeniz hiç umurumda değil. Önemli olan milletvekillini sokaktaki halkın kabul etmesidir. Buyurun beni yok sayıyorsanız, kendinizi de çok güçlü görüyorsanız gelin sizinle Gazi Caddesi’ne çıkalım. Bir kaldırımda 4’ünüz yürüyün diğer kaldırımda ben yürüyeyim. Bakalım bu halk kimi milletvekili olarak görüyor. Tabi gelemediler” şeklinde konuştu.

“Bugün aranıza gelirken 4 milletvekilinden 4’üde gitti ama ben yine bugün sizin içinizdeyim”

Konuşmalarını sürdüren Erol, “Bugün aranızda olan ve mevcut 5 milletvekilinden aday olarak aranıza gelen tek milletvekili benim. 4’ü geldiği gibi gitti. Havadan geldiler havadan gittiler. Demek ki eğer siyaset yapacaksan 2 şeye güveneceksin. Bir sana destek veren halkına ve seçmenine güveneceksin ikincisi ise kendine güveneceksin. Ben bu halkın milletvekiliyim, bana oy versin vermesin herkesi temsil etme yetkisi bende ben fakir fukaranın, garibanın, kimsesizlerin kimsesi olarak görev yapacağım dedim ve yaptım. Bugün aranıza gelirken 4 milletvekilinden 4’üde gitti ama ben yine bugün sizin içinizdeyim” dedi.