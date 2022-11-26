Ballar avcılar tarafından toplanıyor   

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde arıların ağaç gövdesi ve kayalıklara yaptığı ballar, bal avcıları tarafından toplanıyor.

Arıcak ilçesinde bal avcıları, dağ tepe demeden dolaşarak, kovanlarından ayrılan arıların ağaç gövdesi ve kayalıklara yaptığı balları bulmaya çalışıyor. Ağaç gövdesi ve kayalıklara yuva yapan arıların yaptığı ballar, su kenarlarında takip ettikleri arıların yuvasına ulaşan bal avcıları tarafından çıkarılıyor. Topladıkları balların bir bölümünü tüketmek için ayıran bal avcıları, geri kalanı da satarak bütçelerine katkıda bulunuyor.