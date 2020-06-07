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Asayiş

Balkondan girip telefon çalınca tutuklandı

Asayiş

Balkondan girip telefon çalınca tutuklandı

Elazığ’da bir eve balkondan girip 5 bin liralık telefon çalan, 9 ayrı suç kaydı olan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.