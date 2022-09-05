Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Elazığlı Hemşehrimiz Mahmut Çevik, VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu'nda konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Hemşehrimiz Dr. Mahmut Çevik, “Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat” konulu “Balkanlar’da VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nda” konuştu. Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde düzenlenen sempozyumun konuşan Mahmut Çevik konuşmasına, “Ortak tarihimize ışık tutacak bu toplantının verimli geçmesini ve tarihi eserlerimizin gelecek nesillere aktarılması konusunda katkı sağlamasını ümit ediyorum.” diyerek başladı.

Dr. Çevik konuşmasına daha sonra şöyle devam etti: “Tarihin en eski milletlerinden Olan Türk milletinin kendine özgü dünya görüşü vardı, Farklı din, dil ve kimliklerdeki toplumlara saygı gösterilerek 500 yıl 1 milyon km karelik Balkan yarımadasında kaldık. Balkanlar’da 11 koordinasyon ofisimiz ile Balkanlar’da 100’e yakın ortak somut mirası ayağa kaldırdık. 15 tarihi yapının restorasyon projesi tamamlanmış ve 10’dan.fazla tarihi yapıların ise restorasyonları için proje hazırlama çalışmaları yapıyoruz. Manastır’da Askeri idadiden Kosova’daki Yaşar Paşa Camiine, Podgoritsa’daki saat kalesinden Bosna’daki Drina köprüsüne ve Maglaj camiine, Sırbistan’da Ram Kalesinden Siyanitsa Valide Sultan camiine, Tiran Ethem Bey ve Berat Bekarlar Camiinden Jirocastra saat kulesine tüm tarihi eserlere dokunuyoruz. Gelecek nesillere aktarımlarını sağladık. Macaristan’da Gülbaba Türbesinin restorasyonu ve Müzesinin yapımından Pech de Türk çeşmesi restorasyonuna katkı sağladık. Orta Asya, Afrika, Kafkasya ve Uzak Doğu’da da ortak tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz. Cezayir’de Kecova camii, Azerbaycan’da Nuri Paşa Müze Evi, Moğolistan’da Bilge Tonyukuk Yazıtları, Sudan’da Ali Dinar müze evi, Etyopya’da Necaşi Türbesi, Kazakistan’da Yesevi Türbesi bunlardan sadece bir kaçıdır. Soyut kültürel miras olarak şiir, şarkı, halk oyunları vs alanlarında kültür merkezleri inşa ettik, her toplum kültürünü yaşatsın diye. Gagavuz kiliminin gelecek nesillere aktarımı için atölyeler kurduk Amacımız Uluslararası kabul görmüş koruma teknikleri ile eserlerimizin ayağa kaldırılması birlikte yaşama kültürümüzün sürdürülebilir olmasıdır” dedi.

SEMPOZYUMDA ELE ALINAN KONULAR

Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Mimari Eserler, Balkan Müziği, Balkan Halk Oyunları, Balkanlar’da El Sanatları, Balkanlar’da Güzel Sanatlar.

SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURUMLAR

Beykent Üniversitesi (Türkiye), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye), Doğuş Üniversitesi (Türkiye), İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu (Türkiye), Trakya Üniversitesi (Edirne), Tuzla Üniversitesi (Bosna-Hersek), UBTAK (Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi).