Balıkçılar en büyük balığı yakalamak için yarıştı 

Elazığ’da düzenlenen sportif olta balıkçılığı etkinliğinde, balıkçılar en büyük balığı yakalamak için kıyasıya yarıştı.

Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği tarafından Keban ilçesinde sportif olta balıkçılığı etkinliği düzenlendi. 3 gün süren etkinlik kapsamında sportif olta balıkçılığı spin yarışması gerçekleştirildi. 81 ilden 115 takım 305 yarışmacının katılım sağladığı yarışmada birinci olan Yakamoz Team takımı 5 bin TL, ikinci Spin Team 3 bin TL ve üçüncü Bacanak Teem da olta seti kazandı. Takımlar ödüllerini Elazığ Valisi Ömer Toraman’dan aldı.

Etkinliğe Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ve davetliler katıldı.