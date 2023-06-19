Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce balık üretim çalışmaları sürüyor.

2019 yılında 'Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde Su Ürünleri Üretiminde Verimliliği Artırma Projesi' çerçevesinde Keban Baraj Gölü Meşeli Köyü Mevkiinde yapımı tamamlanan Su Ürünleri Ar-Ge Merkezi ve Üretim Birimi faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde üretilen milyonlarla balık, göl ve barajlara salınıyor.

Faaliyetler hakkında bilgi veren Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, "Yeni türlerin kültüre alınması ve yemle ilgili yapılacak çalışmaların, ülkesel bazda su ürünleri sektörünün gelişmesine doğrudan ve dolaylı olarak olumlu katkı sağlaması hedefleniyor. Bugüne kadar, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ve Üretim Tesisinde ilk defa sazan üretimi yapılmış olup, üretilen bu balıklardan 2 milyon 581 bin adet pullu sazan yavrusu Elazığ ve çevresindeki 11 baraj gölüne stoklara takviye olarak bırakılmıştır. Siraz Balığı'nın balıklandırma üretim potansiyelinin araştırılması isimli güdümlü proje çerçevesinde Türkiye'de ilk defa enstitümüz tarafından üretilen 820 bin adet Siraz Balığı yavruları balıklandırma amacıyla Sivrice Hazar Gölü ve sorumluluk sahamızdaki 4 baraj gölüne bırakılmıştır. Bunun yanı sıra ılık su balığı olan tatlı su kefalinin kültüre alınması amacıyla yapılan çalışmalar 4 yıldan bu yana devam etmektedir. Müdürlüğümüzce Ar-Ge Merkezinde kültüre alma çalışmaları yanı sıra alternatif yem çalışmalarıyla ilgili projeler yürütülmektedir" dedi.