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Ekonomi
Giriş Tarihi : 20-12-2019 23:49

Balık tesisleri ziyaret edildi

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Elazığ’da JETRO işbirliğiyle su ürünleri sektörüne saha ziyaretleri düzenlendi.

Balık tesisleri ziyaret edildi

Elazığ’da Fırat Kalkınma Ajansı ve JETRO işbirliğiyle su ürünleri üreten firmalar gezilerek sorunlarını dinledi.  

İl genelinde bulunan balık tesislerini ziyaret edilerek balık yetiştiriciliğine dair son teknolojiler hakkında bilgiler verildi.  Daha sonra Elazığ ticaret ve Sanayi Odası Elazığ (TSO ) Başkanı Asilhan Arslan,  JETRO, FKA ve UMITRON Heyeti, Genel Sekreteri  Abdulvahap Yoğunlu'nun katılımıyla valilik binasında çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı  yaptı. Temasların ardından Elazığ Yatırım Destek Ofisinde heyet ile su ürünleri üreticileri bir araya gelerek yatırım ortamının tanıtıldığı toplantı düzenlendi.   

Toplantılarda Japon Dış Ticaret Teşkilatı JETRO ile Japon turizm acentelerine tanıtım, mevcut destinasyonların ve turizm alanında işbirliklerinin geliştirilmesi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların karşılıklı yatırım ve ticaret potansiyelinin geliştirilmesine yönelik işbirliği yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

ETİKETLER: balık tesisi elazığ balık tesisi
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