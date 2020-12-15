Bakkal teyze’ye yeni görev!

Sivil toplum kuruluşlarında önemli görevler üstlenen ve halk arasında “Bakkal Teyze” olarak tanınan Leyla Yıldırım’a yeni görev verildi.

Elazığ Bakkalları ve Tekel Bayileri Esnaf Odasında yaptığı görevlerde esnaflara yaptığı hizmetlerle taktir toplayan Leyla Yıldırım, şuanda Kantin-işsen Elazığ Şube Başkanlığını ve KABUDER başkanlığını yürütüyor.

BAŞKAN YILDIRIM DENETİM KURULU ÜYELİĞİNDE

Başkan Yıldırım, Elazığ Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Denetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Kısa süre önce vefat eden Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Mehmet Çelik’in yerine Leyla Yıldırım getirildi.

“ESNAFLARIMIZA HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN ONUR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Leyla Yıldırım; “Değerli büyüğümüz Mehmet Çelik’in vefatı bizleri derinden üzdü ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rahmetli Başkanımıza Allah rahmet diliyorum”

Kendilerini bu göreve layık gören Elazığ Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik’e teşekkür eden Yıldırım; “Şahsıma yeni bir görev takdim edildi.Ben görev için Başkanımız Fikret Çelik’e şükranlarımı sunuyorum.Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada esnaflarımız için çalışmaya devam edeceğiz.Elazığ’ımızın en eski kooperatifi olan Elazığ Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinde görev yapmak benim için bir onurdur.Yüce rabbim bizlere hayırlı hizmetler nasip etsin” dedi.