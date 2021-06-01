‘Bakkal kart seçim yatırımıdır’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, açıklamalarda bulundu.

Macit; “Son günlerde oda yönetimi tarafından Bakkal Kart çıkarıldı. Şimdi ben kendilerine şunu sormak istiyorum. Şimdiye kadar neredeydiniz, seçime altı ay kalmış bir şeyler yapma mücadelesine girdiniz. Geçen yılda pandemi vardı. Niye yapmadınız. Ya da niye 20 yıldır yapmadınız. Bu seçimde koltuklarınızı kaybedeceğinizi anladınız için mi göstermelik projeler mi yapıyorsunuz. Geçen günlerde mevcut başkan ilimizin bir televizyon kanalına çıkmış. “Bakkal Kart’ı yılsonuna kadar gündemde tutmam lazım” diye söylüyor. Niye yılsonu, çünkü 2022 yılı Ocak ayında seçimimiz var. Esnafımız sizleri çok iyi tanıdı merak etmeyin. Esnafımızın bu projeden azda olsa faydalandı ama esnafımızın kökten sorunlarını çözecek projelere ihtiyacı var”.

“ESNAFIMIZIN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDİĞİ İÇİN ADAY OLDUM”

Macit; “ 20 yıldan fazladır görevde olan bir başkan var. Odamızın başında mevcut yönetimin sorunları çözemediği için aday oldum. Şimdi diyecekler, 10 yıla yakın odada çalıştın sen niye çözmedin diyecekler. Bir çalışanın sorunları çözme gücü yoktur. Her şeyi ben bilirim mantığında bir yönetim var, şuanda bizler adayken de sorunları iletiyoruz. Diğer dönemde aday olduğumuzda sorunları söyledik. Mevcut yönetim, sadece esnafın sorunlarını seçimden seçime aklına getiriyor”.

“ODAMIZIN GELİR GİDERİNİ ESNAFIMIZ BİLECEK”

Başkan Adayı Özer Macit; “Esnaflarımız odamızın gelir giderini bilmek istiyor ama mevcut yönetim odanın gelir giderini açıklamıyor. Esnafımız, oda başkanın maaşını bilmek istiyor. Odanın gelir giderini bilmek istiyor. Biz göreve geldiğimizde aylık olarak odanın gelir giderini açıklayacağız. Esnafımız, kuruşu kuruşuna parasının nereye gittiğini bilecek”dedi.