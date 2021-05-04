Elazığ Bakırcılar, Kalaycılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanı Alaaddin Tanyıldızı açıklamalarda bulundu.

Başkan Tanyıldızı; “Odamız, 1955 yılında Bakırcılar Odası olarak kuruldu. O yıllarda çok sayıda bakırcı ve kalaycı esnafı vardı. Ben 1982 yılında esnaflığa başladım. 1984 yılında oda başkanı oldum şimdiye kadar da odamızın başkanıyım. Şuanda bakırcılık mesleği bitti. Çok az sayıda bakırcı esnafı kaldı. Çelik, cam bardak, plastik ürünler çıkınca bakıcılık ve kalaycılık mesleği bitti. Yeni çıkan kanunla odamızın ismini Bakırcılar, Kalaycılar ve Züccaciyeciler Odası olarak değiştirdik. Şuanda 150-200 yakın odamıza kayıtlı esnafımız var. Esnafımızın sorunları çok, işlerimizin eski tadı yok. Devletimizin verdiği destekler esnafımıza faydası oldu”.

“ELAZIĞ’DA SADACE İKİ KALAYCIMIZ VAR”

Başkan Tanyıldızı; “Bakırcılık mesleğini geliştiremedik çünkü ilimizde imalat yok. Şuanda bakırcılık süs eşyaları ile ilerliyor. Sadece köylerde bakır kazanlar kaldı. Şimdi bakır süs ürünleri satılıyor. Bunların imalatı da; Maraş, Antep ve Erzincan’da var Elazığ’da yok. Bu ürünleri yapacak ustamız yok, işçimiz yok. Koskoca Elazığ’da iki tane kalaycı var. Esnaflarımız bakırı da süs eşyası olarak satıyorlar. Bakırcılık mesleği bitti. İlimizde iki kalaycı var onlarda mesleği bırakırsa Elazığ’da kalaycı kalmayacak. Mecburen kalayı başka illerde yaptıracağız”dedi.