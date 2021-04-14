‘Bakır kullanımı azaldı hastalık arttı’

Bakırcılar, Kalaycılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanı Alaaddin Tanyıldızı açıklamalarda bulundu.

Bakır ürünler kullanımı azaldığından hastalıkların arttığını dile getiren Alaaddin Tanyıldızı; “Eskiden bu kadar hastalıklar yoktu. Çünkü eskiden sadece bakır ve çömlek ürünler vardı. Bunlar en sağlıklı ürünlerdi. Halkımız altı ayda bir bakır ürünlerini kalaylatır. kullanılırdı. Alüminyum ürünler unutkanlık yapıyor, vatandaşlarımızın yüzde 80’ninde şimdi unutkanlık var. Çelik ürünlerde demir karışımı var. Mıknatıs vurduğunuzda tutar. Bu ürünler pas tutar. Biz bu ürünleri bile bile yemeklerimizde kullanıyoruz. Bu ürünler de hastalığa neden oluyor”.

“MESLEĞİMİZ ÖLDÜ”

Tanyıldızı; “Şira meydanında bulunan sokağın adı Bakırcılar Sokağıdır. Eskiden bakırcılar vardı kalaycılar vardı. Çekiç ve tokmak sesinden geçilmezdi bu sokağımızda. Ben hatırlıyorum babamlar gece 1-2’de eve gelirlerdi. Köylüler bir hafta beklerlerdi ürünlerini kalaylatmak için. Bunlar kalmadı her şey hazıra döndü. Her şey çeliğe döndü cama döndü. Bu ürünlere dönüş olunca mesleğimizde öldü”.

“ESNAFIMIZ AVM’LERLE MÜCADELE EDEMEZ”

Bakırcılar, Kalaycılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanı Alaaddin Tanyıldızı; “Devletimiz küçük esnafın sattığı ürünleri AVM’lerin satmasına izin vermemesi lazım. AVM’lerde benim esnafımın sattığı tüm ürünler var. Bizim esnafımız AVM’lerle mücadele edecek gücü yok. Esnafımız, AVM’lerle rekabet etmesi mümkün değil. Devletimizden küçük esnafımıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Kredi ödemeleri ertelenirse esnafımız biraz rahatlar” dedi.