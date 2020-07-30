‘Bakanlıklarımız hizmetleri esirgemiyor’ 

Vali Erkaya Yırık, merkeze bağlı Gümüşkavak ve Sanayi Mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Deprem bölgesi Elazığ'da sürekli vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erkaya Yırık, “Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın emrine vermeye çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ ve diğer bakanlıklarımız kendi imkanları doğrultusunda sizlere hizmetleri esirgemiyor" dedi.

Vatandaşlarla sohbet eden Vali Yırık, gelen istek ve şikayetleri dinledi. Vali Yırık’a Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdür Celal Sel, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Mustafa Pirinci eşlik etti.

Vatandaşın isteklerini dinlemek için onlarla bir araya geldiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, “Sizler varsınız ki devlet var. Sizler varsınız ki devletin görevlileri var. Varlık sebebimiz sizlersiniz. Dolayısıyla dün il merkezimizde çarşı esnaflarımızla hasbihal ettik. Ondan önce konteyner kentte vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sizlerle bir arada olduğumuz anlarda biz kendimizi bahtiyar hissediyoruz. 184 adet sosyal konutumuz inşallah Gümüşkavak Mahallesindeki vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere yapılmaya devam ediyor. Muhtarımız da sizin sıkıntılarınızı bizlere iletiyor ve haberdar ediyor. Biz haberdar oldukça devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın emrine vermeye çalışıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. 6 haftalık sürede şahit oldum ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ ve diğer bakanlıklarımız kendi imkanları doğrultusunda sizlere hizmetleri esirgemiyor” dedi.

Gümüşkavak Mahallesi’nin kentin en eski mahallelerinden biri olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, “Ama maalesef tam anlamıyla gelişimini tamamlayamayan mahallelerden bir tanesidir. 24 Ocakta bir afet yaşadık. Gümüşkavak Mahallesi’nde çok hasar olmamasına rağmen bakanımızı buraya getirerek, yerinde dönüşümüne katkı sağlayabilme adına çalışmalar yapıldı. Bakanımızın talimatıyla sosyal konut projesi altında 184 konut Gümüşkavak Mahallesi’nin içinde yapıldı. Bakanımız bayramdan sonra geldiğinde mahalleye gelerek burada bu sosyal konut projesi kapsamında yapılan konutların vatandaş tarafından kullanılması için talepte bulunacağız. Muhtarımız bizlerle sık sık istişare ediyor. Belediye olarak buraya ek hizmet binasını yapıyoruz. Altında çarşı ve üstünde kültürel projelerin gerçekleşeceği alanlar olacak. Projemize başladık ve temel atımı yapıldı. Hızlı şekilde bitecek. Bizler sizlerin yanındayız. Mesai gözetmeden sahada olmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.