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Giriş Tarihi : 03-02-2020 13:01

Bakanlar muhtarlarla bir araya geldi  

Depremin yaşandığı Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhtarları bilgilendirdi.  

Bakanlar muhtarlarla bir araya geldi  

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için başlatılan çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da çalışmalarını sürdürüyor. İki bakanın da katılımıyla bugün Elazığ Valiliğinde  muhtarlara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, kentte depremzedelere yönelik kurulacak konteynerler, çadır alanları, yapılacak deprem yardımları ve yıkılacak ağır hasarlı binalar hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Bakanların katıldığı toplantıda Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'la birlikte diğer ilgililerde yer aldı.

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