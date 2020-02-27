27 ŞUBAT 2020 Perşembe 10:35
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 27-02-2020 10:14

Bakanı Kurum Elazığ’daki binaların dijital verileri oluşturuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM’de gazetecilerle bir araya geldi.

Bakanı Kurum Elazığ’daki binaların dijital verileri oluşturuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası Elazığ’daki binaların dijital verilerine ilişkin yapılan çalışmayı anlatarak, “Bu bölge 62 bin konut bu haliyle tek tek girildi. Binanın yüksekliği, on santimetre hassasiyetle. İlk gün drone uçurduk. Aldığımız verilerle nerede yıkım var, nerede daha fazla yıkılmış , çatılarda sokağa düşme tehlikesi gibi çalışmayı bunun üzerinden takip etmek ve görmek suretiyle arkadaşlarımızı yönlendirdik” dedi. 

 Bakan Kurum, Elazığ’da deprem bölgesine ve binaların dayanıklı hale getirilmesine ilişkin olarak, sokak sokak mahalle mahalle gezdiklerini söyledi. Binalara kimlik belgesi gibi belge verdiklerini belirten Bakan Kurum, 81 ilin dijital olarak çekilmiş fotoğrafları olduğunu kaydetti.

 Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:   “Buradan aldığımız verileri buraya işlediğimiz zaman hangi mahallelerde hasar durumuna göre yoğunluk arz ediyor, hangi mahalle daha çok hasar var görüyorsunuz. Bu sayede çalışmamızı yönlendirdik. Bu bölge 62 bin konut bu haliyle tek tek girildi. Binanın yüksekliği, on santimetre hassasiyetle. İlk gün drone uçurduk. Aldığımız verilerle nerede  yıkım var, nerede daha fazla yıkılmış, çatılarda sokağa düşme tehlikesi gibi çalışmayı bunun üzerinden takip etmek ve görmek suretiyle arkadaşlarımızı yönlendirdik” 

ETİKETLER: murat kurum murat kurum elazığ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2346
  • 2Trabzonspor2245
  • 3Galatasaray2345
  • 4Sivasspor2345
  • 5Alanyaspor2339
  • 6Fenerbahçe2338
  • 7Beşiktaş2337
  • 8Göztepe2234
  • 9Gaziantep FK2331
  • 10Gençlerbirliği2327
  • 11Antalyaspor2325
  • 12Yeni Malatyaspor2224
  • 13Denizlispor2324
  • 14Çaykur Rizespor2224
  • 15Konyaspor2321
  • 16MKE Ankaragücü2320
  • 17Kasımpaşa2319
  • 18Kayserispor2316
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA