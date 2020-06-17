Bakan yarın Elazığ’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yarın Elazığ’a gelecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beraberinde gelecek Ak Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in Elazığ’daki programları belli oldu.

Alınan bilgiye göre; Bakan Kurum ve beraberindekiler saat 12:30'da Valilik Ziyaretinin ardından Koordinasyon Toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından saat 13:30'da basın açıklaması düzenlenecek.Saat 15.00’de Bizmişen, Sürsürü, Mustafapaşa ve Karşıyaka Şantiye sahalarında incelemelerde bulunulacak.