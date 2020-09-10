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Giriş Tarihi : 10-09-2020 12:37   Güncelleme : 10-09-2020 12:37

Bakan Murat Kurum Elazığ’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi.  

Bakan Murat Kurum Elazığ’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak’ta 37'si Elazığ'da 4'ü Malatya'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce yapının hasar gördüğü deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Elazığ’a geldi. Bakan Kurum, kentte çalışmaların sürdüğü Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafapaşa, Aksaray ve Sürsürü Mahalleleri, Bizmişen Bölgesi ile Değirmenönü köyünde yerinde inceleme yapacak.

Kente gelen Bakan Kurum’u, havalimanında Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, diğer protokol üyeleri  ile ilgili kurum müdürleri  karşıladı. Bakan Kurum, beraberindekilerle birlikte şantiye alanlarına hareket etti.

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