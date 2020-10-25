Bakan Kurum’dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ’da 24 Ocak depreminin ardından inşasına başlanan konutların ilk bölümünün 8 ayda tamamlandığını ve biten konutların hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Elazığ’da 24 Ocak depreminin ardından vatandaşlarımızı güvenli konutlarına bir an önce kavuşturmak için süratle inşasına başladığımız konutların ilk bölümünü 8 ay gibi bir sürede tamamladık. Biten konutlarımızı da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz” dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ’da 24 Ocak depreminin ardından vatandaşlarımızı güvenli konutlarına bir an önce kavuşturmak için süratle inşasına başladığımız konutların ilk bölümünü 8 ay gibi bir sürede tamamladık. Biten konutlarımızı da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Elazığlı kardeşlerimizin yaralarını devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sarıyoruz. Kış gelmeden hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için gayretle çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar 8 bin, 1 yıl içinde de kalan 10 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal donatıları, yeşil alanları vatandaşlarımızın huzur bulacağı, depreme dayanıklı konutlarında güvenle yaşayacağı yeni Elazığ’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Elazığlı kardeşlerimizin yeni yuvalarında mutluluk ve huzur içinde oturmalarını diliyorum” dedi.